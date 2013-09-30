В Госстате увидели рост доходов украинцев на 4,7%

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, во втором квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 4,3%.

Читайте также: Госстат: в Украине сократилась задолженность по зарплате

Располагаемый доход в расчете на одного человека за второй квартал 2013 по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 4,5% и составил 6028,0 грн.

Расходы населения во втором квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 9,1%. Прирост сбережений составил 12 млрд 263 млн грн.

Как сообщал УНИАН, реальные доходы населения Украины в первом квартале 2013 года выросли на 7,6%, а номинальные - на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По данным Госстата, располагаемый доход в расчете на одного человека за 1-й квартал 2013 года составил 5264,4 грн, расходы населения в 1-м квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 6,6%. Прирост сбережений составил 15 млрд 388 млн грн.