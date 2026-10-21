Маск хочет объединить Tesla и SpaceX в единую мегакомпанию стоимостью $3,5 триллиона

Цель состоит в том, чтобы объединить разработки в области искусственного интеллекта, робототехники, энергетики и спутниковой связи.

Илон Маск открыто высказался в поддержку возможного объединения компаний Tesla и SpaceX, в результате которого может появиться компания стоимостью $3,5 трлн. Об этом сообщает BBC.

"Считаю ли я, что это была бы хорошая идея? Да", – отметил Маск во время телефонной беседы с финансовыми аналитиками, посвященной обсуждению последних результатов SpaceX.

Маск добавил, что нельзя считать слияние гарантированным и для его реализации понадобится поддержка акционеров. Он также сообщил, что в обеих компаниях созданы специальные комитеты для изучения этой возможности.

Видео дня

"Специальные комитеты пока не пришли к соглашению относительно условий какой-либо сделки, и нет гарантии, что они его достигнут. Однако я считаю, что объединение имеет немало преимуществ и может принести значительную пользу", – сказал предприниматель.

По его словам, окончательное решение о слиянии будут принимать акционеры. Для одобрения объединения потребуется поддержка не менее 50% акционеров Tesla. Сам Маск назвал это требование "достаточно высоким барьером".

Объединение Tesla и SpaceX – главное

Рыночная стоимость Tesla составляет 1,5 трлн долларов, а SpaceX – 2 трлн долларов. Объединение двух компаний стало бы одной из крупнейших сделок по слиянию в истории, в результате чего может появиться мегакомпания с ориентировочной рыночной стоимостью 3,5 трлн долларов.

Цель объединения – объединить наработки компаний в областях искусственного интеллекта, робототехники, энергетики, спутниковой связи и космических технологий. Создание единой структуры также позволило бы оптимизировать управление проектами и рациональнее использовать финансовые и инженерные ресурсы.

Среди потенциальных направлений развития – автономный транспорт, роботы Optimus, орбитальные центры обработки данных и производство передовых полупроводниковых чипов.

Спутниковая сеть Starlink могла бы обеспечивать связь для роботакси Tesla, автономных систем и новых поколений человекоподобных роботов Optimus. В то же время аккумуляторы и системы накопления энергии Tesla могли бы использоваться для электропитания инфраструктуры SpaceX, в частности будущих центров обработки данных.

После заявлений Маска об объединении акции SpaceX подорожали на 8% во время внебиржевых торгов. Акции Tesla, которая должна обнародовать свои квартальные результаты в среду, выросли на 2%.

В течение последнего года Маск начал объединять всё больше своих компаний под общим управлением. Перед выходом на биржу в начале этого года SpaceX приобрела xAI и X – платформу, ранее известную как Twitter.

Свидетельством серьезности намерений Маска является недавний запуск проекта Terafab – совместной инициативы Tesla и SpaceX по производству компьютерных чипов.

Деятельность Маска – другие новости

Ранее Wall Street Journal сообщил, что именно Маск распорядился ограничить работу военной системы спутниковой связи Starlink, на которую полагаются украинские военные.

Основатель SpaceX якобы ограничил скорость соединения украинского оборудования со спутниковой сетью. В результате часть боевых беспилотников, в частности тех, которые используются для перехвата вражеских дронов, фактически лишилась возможности полноценно выполнять свои задачи.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет опроверг причастность Вашингтона к ограничению работы Starshield – военной версии Starlink – в Украине. По его словам, США не отдавали соответствующих распоряжений.

Вас также могут заинтересовать новости: