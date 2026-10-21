Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару: официальный курс валют на 22 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 22 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,03 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,53 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,00/45,03 грн/долл., а к евро – 50,56/50,57 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 21 октября, снизился на 1 копейку и составляет 45,34 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривни сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,34 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 21 октября, снизился на 5 копеек и составляет 45,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 50,90 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,60 гривни, а евро – по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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