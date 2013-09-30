ООН будет вывозить химоружие из Сирии в экстремальных условиях

На работу специалистам отводятся предельно сжатые сроки, а действовать сотрудникам ООН придётся при невыносимой жаре, пишет Russia Today со ссылкой на The Guardian.

Прибытие международной группы экспертов в Дамаск запланировано на 1 октября. Действовать им придётся быстро, для того, чтобы уложится в сроки, оговорённые в резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в пятницу.

Группе из 20 человек придётся работать при жаре +35°C. В таких условиях передвигаться в костюмах химзащиты, специальных шлемах и с кислородными баллонами за спиной будет крайне сложно. К тому же инспекторы должны будут носить тяжёлые бронежилеты. «Сейчас мы думаем, какой вариант наиболее опасный: то, что сотрудники могут получить тепловой удар, отравится токсичными веществами или то, что их могут подстрелить», - поделился представитель группы международных экспертов.

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В первые несколько дней специалистам придётся осмотреть все места, где хранятся и производятся вооружения. Затем приедут другие эксперты (инженеры-химики, аналитики и врачи) на случай непредвиденных ситуаций. Специалисты разделятся на группы, каждая из которых будет отвечать за определённый объект. По неофициальным данным, таких объектов насчитывается не менее 25.

Сначала международной группе придётся работать там, где химическое оружие производилось. Соответсвующее оборудование необходимо уничтожить до 1 ноября 2013 года. «Мы можем заполнить реакторы бетоном или разбить их. Часть оборудования может быть ликвидирована с помощью взрывчатки.», - заявил один из сотрудников Организации по запрещению химического оружия, который участвовал в разработке плана по ликвидации сирийских вооружений.