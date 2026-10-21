РФ готова возобновить переговоры с Украиной, но есть нюанс, - Кремль

Возобновить контакты в старом формате Кремль готов только с 10-х чисел ноября.

В ходе состоявшихся сегодня переговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным была достигнута договоренность о возвращении трехстороннего формата "Украина-Россия-США". Возобновить формат хотят уже в 10-х числах ноября. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Как отметили в Кремле, война в Украине была центральной темой беседы Путина и Уиткоффа.

"Путин сказал Уиткоффу, что РФ в целом готова возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Главная тема, по которой РФ готова возобновить переговоры, – выстраивание системы безопасности для РФ и Украины после окончания конфликта", - пишут российские СМИ со ссылкой на Ушакова.

Видео дня

Сообщается, что Уиткофф рассказал российскому диктатору о неких новых подходах Украины и Европы к вопросу мирного урегулирования. При этом Уиткофф, по словам Ушакова, заявил, что полезного в этих идеях не так уж и много.

Как отмечают в Кремле, Путин представил Уиткоффу "объективную ситуацию" на линии фронта и рассказал, что инициатива якобы полностью у российских войск. Сообщил ли диктатор американцу об успехе украинской наступательной операции "Вивальди" под Лиманом - Ушаков не уточнил.

Также в ходе встречи Путин рассказал Уиткоффу, что оккупанты "эффективно уничтожают объекты ВПК Украины". Входят ли жилые многоэтажки и украинские больницы в список "объектов ВПК", опять-таки не уточняется.

Помимо российской агрессии против Украины, Путин и Уиткофф подробно обсудили возможности масштабного экономического сотрудничества России и США.

Также обсуждалась возможность трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином в Китае.

Как пишут российские СМИ, сразу после переговоров с Путиным Уиткофф улетел из России.

Встреча Путина с Уиткоффом

Как писал УНИАН, сегодня российский диктатор Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Уиткофф заявил, что после переговоров с Украиной и Европой в Осло есть определенный прогресс и уже сформирована основа для приближения режима прекращения огня, а также выразил надежду на возобновление трехстороннего диалога США, Украины и России. Он также отметил перспективы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном после завершения войны.

В ходе этой встречи Уиткофф обильно льстил российскому диктатору. В частности американский посланник назвал Путина "гуманистом", проигнорировав тем самым массовые военные преступления, совершенные войсками Путина в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: