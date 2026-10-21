Трамп объяснил, ради чего он приостановил санкции против России

Трамп отметил, что ранее он не раскрывал настоящую причину приостановки санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановил санкции против России ради освобождения американского гражданина. Такое заявление он сделал на своей странице в Truth Social.

"Многие люди, которые требовали немедленного введения санкций против России, теперь должны извиниться перед президентом Трампом, ведь они не знали, что он вел переговоры об освобождении Стивена Хаббарда – соглашение, действительно значимое и важное для США. Если бы санкции были введены, эти переговоры, безусловно, были бы полностью и окончательно сорваны", - написал он.

Напомним, что ранее The New York Times писало, что Стивен Хаббард воевал на стороне Украины. В РФ его приговорили к шести годам и 10 месяцам колонии.

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи сегодня, 21 октября, с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге поблагодарил главу Кремля за освобождение Хаббарда и назвал его "гуманистом".

По данным издания, освобождение Хаббарда произошло после того, как Трамп напрямую обратился к Путину с просьбой разрешить 74-летнему учителю вернуться в США. Ранее Россия обвинила Хаббарда, который находился в заключении более четырех лет, в том, что он якобы является украинским наемником.

Встреча Уиткоффа с Путиным - что известно

Напомним, что 21 октября российский диктатор Владимир Путин провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров глава Кремля поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу урегулирования войны в Украине.

Во время встречи Путин поинтересовался результатами переговоров, которые состоялись в Осло с участием президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, во время последнего разговора Трамп подчеркивал необходимость завершить войну в Украине, чтобы прекратить человеческие потери. В ответ Уиткофф назвал переговоры в Осло продуктивными и сообщил об определенных сдвигах.

Также специальный посланник США выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Во время встречи он выразил надежду, что Путин рассмотрит такую возможность.

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