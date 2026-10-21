Ryanair массово отменяет рейсы в Бельгию, но добавляет маршруты в Италию и Испанию

Ирландский лоукостер продолжает вносить изменения в свое зимнее расписание.

Ирландский лоукостер Ryanair принял решение существенно сократить количество рейсов в Бельгию в своем расписании на зимний сезон 2026-2027 годов.

Как говорится в заявлении авиакомпании, это решение влечет за собой вывод из бельгийских аэропортом шести воздушных судов, сокращение 1,1 миллиона пассажирских мест и закрытие 20 маршрутов в аэропортах Брюссель-Шарлеруа и Завентем.

Традиционно причиной таких действий руководство Ryanair называет решение бельгийского правительства повысить авиационный налог на 250% (с 2 евро в январе 2025 года до 7 евро в январе 2027 года).

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Одновременно лоукостер внес некоторые изменения в свою полетную программу в Италию.

Согласно сообщению на сайте Ryanair, в ближайшем зимнем расписании буде сокращено количество рейсов вдва главных международных аэропорта итальянского острова Сардиния – Альгеро (-15%) и Ольбия (-50%), поскольку региональное правительство "по-прежнему не отменило муниципальный налог на круглогодичной основе".

Одновременно Ryanair представила рекордное зимнее расписание на 2026 год для другого итальянского острова – Сицилии. Оно включает 88 маршрутов в три местных аэропорта (Катания, Палермо, Трапани-Марсала), в том числе 17 новых, и позволит перевозить более 12,5 млн пассажиров в год (рост на 9%).

Также авиакомпания расширяет полетную программу в Испанию, а конкретно – в курортный город Аликанте. Зимнее расписание Ryanair 2026 года для этого аэропорта включает 79 маршрутов, в том числе четыре новых направления: Катания и Венеция (Италия), а также Фридрихсхафен и Саарбрюккен (Германия). Кроме того, Ryanair увеличила частоту полетов по 28 существующим маршрутам в такие популярные города, как Лиссабон (Португалия), Рим (Италия), Каунас (Литва), Пардубице (Чехия) и Познань (Польша).

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Ryanair объявил первые новые рейсы в рамках летнего расписания 2027 года – их почти три десятка.

Одновременно босс авиакомпании Майкл О'Лири продолжает пугать пассажиров существенным ростом це на авиабилеты в следующем году.

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