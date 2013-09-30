Названы самые дорогие бренды мира

Согласно рейтингу консалтингового агентства Interbrand, стоимость бренда Apple составляет 98,315 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем года назад, сообщается на сайте агентства. Второе место заняла компания Google, стоимость бренда которой определена в 93,291 миллиарда долларов, на 34% дороже, чем в 2012 году. При этом Coca-Cola впервые за последние десять лет потеряла первое место по стоимости бренда, а Google ранее никогда не поднималась так высоко, сообщает Digit.ru.

В этом году в десятку самых дорогих брендов вошли шесть IT-компаний. Кроме вышеупомянутых Apple и Google, бренды IBM, Microsoft, Samsung и Intel были оценены примерно в 78 миллиардов, 60, 40 и 37 миллиардов долларов соответственно.

Компания Interbrand образована в 1974 году и специализируется на бренд-консалтинге. Оценка стоимости брендов компаний производится Interbrand по собственной методике.