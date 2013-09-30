Синоптики обещают востоку Украины снег уже через несколько дней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, текущая неделя с точки зрения погодных условий будет непростой. «Начнется неделя с того, что над Черным морем будет создан активный циклонический вихрь, что обусловит на юге Одесской области дождь, затем – в Николаевской, в Херсонской областях и Крыму, в Запорожье, Луганской и Донецкой областях», - сказал он.

В западных и центральных регионах Украины, по прогнозам синоптика, погода будет холодной, но дожди не ожидаются.

«Температура воздуха ночью будет +1… +7 градусов тепла с заморозками на грунте... С 3-5 октября на востоке и северо-востоке может выпасть даже мокрый снег, преимущественно в ночной период», - отметил Кульбида.

При этом он подчеркнул, поскольку в большинстве регионов Украины из-за сильных дождей почва слишком увлажнена, «ожидаемые заморозки на этой неделе в ночной период служат позитивным явлением с точки зрения постепенного высыхания грунта».

«На данный момент, в сравнении с прошлыми годами, засеяно очень мало территории... Точно также сбор таких культур как подсолнечник и кукуруза осложнен из-за чрезмерной влажности почвы. Кроме того, в северных областях Украины ожидается 10-дневный срок без дождей, поэтому это позволит собрать урожай картошки», - сказал Кульбида.