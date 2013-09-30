Обвиненный в бегстве Мельника милиционер: вину не признаю и каяться мне не в чем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня во время судебного заседания по рассмотрению их дела в Броварском горрайсуде Киевской области.

В частности, помощник начальника оперативного отдела Киево-Святошинского райуправления ГУ МВД Украины в Киевской области Василий Удовиченко, отвечая на вопрос суда, понимает ли он, в чем его обвиняют, сказал: ”Понимаю, в чем обвиняют. Вину свою не признаю, вообще и каяться мне нет в чем. Показания давать буду».

В свою очередь бывший заместитель начальника по общественной безопасности Ирпенского городского отдела милиции ГУ МВД Украины Киевской области Николай Бедрий на аналогичный вопрос суда ответил, что своей вины также не признает, но показания суду будет давать.

По теме: США могут рассмотреть вопрос о возвращении Мельника в Украину

Сегодня в ходе судебного заседания подсудимым был оглашен обвинительный акт. В частности, в нем отмечается, что Удовиченко, получив сигнал о нарушении работы электронного браслета, который был надет на Мельника, ограничился лишь телефонным звонком в дежурную часть Ирпенского горотдела милиции, и по прошествии времени сообщил, что контакт с браслетом возобновился, что не отвечало действительности. Кроме того, он не выяснил причины потери сигнала и местонахождения Мельника, говорится в документе.

В свою очередь Бедрий, как отмечается в обвинительном акте, не организовал контроль над поведением Мельника, в результате чего тому удалось перерегистрировать на других лиц свое имущество и избежать, таким образом, наложения ареста на имущество. Кроме того, по получении сообщения об утрате сигнала с браслета Мельника Бедрий не принял мер по привлечению групп быстрого реагирования на место пребывания экс-ректора, и сам лично не выехал по адресу, где должен был находиться Мельник.

По мнению досудебного следствия, такие действия правоохранителей подорвали авторитет Украины и правоохранительных органов, в частности, их способности контролировать лиц, подвергнутых домашнему аресту.

Также в ходе сегодняшнего судебного заседания был определен порядок проведения судебных слушаний по рассмотрению этого уголовного производства. В частности, суд сначала допросит свидетелей, затем изучит материалы дела и доказательства, допросит обвиняемых, рассмотрит ходатайства и вынесет приговор.

Следует отметить также, что в начале судебного заседания адвокаты подсудимых заявили ходатайство о том, чтобы судебные заседания проходили в закрытом режиме, поскольку, по их убеждению, в материалах дела содержатся данные, составляющие служебную тайну, есть информация, которая относится к категории конфиденциальной. Кроме того, по мнению адвокатов, оглашения действия электронного браслета может привести к информированию преступников, подвергнутых домашнему аресту, что позволит им избежать ответственности.

По теме: Прокуратура установила, кто из милиционеров "проспал" побег Мельника

Однако суд отметил, что в материале отсутствуют какие-либо секретные материалы, и обратил внимание сторон на то, что на предыдущем судебном заседании уже было принято решение, что судебное заседание будет проходить в открытом режиме.

Следующее судебное заседание назначено на 7 октября на 09.30.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник скрылся из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

6 сентября прокуратура завершила досудебное следствие по уголовному производству в отношении двух служебных лиц органов внутренних дел и передала в суд обвинительный акт по обвинению их в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, в результате которой совершил побег задержанный.

Обвиняемым милиционерам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.