Украинскую альтернативу Patriot могут испытать уже в этом году, - Зеленский

Уже появились первые результаты в создании отдельных элементов системы.

Украина может приступить к испытаниям собственной системы ПВО FREYJA уже к концу 2026 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком, генеральным директором норвежской оборонной компании Kongsberg Эйриком Ли и представителями этой корпорации, которая производит системы ПВО NASAMS.

"Норвегия активно участвует в нашей европейской антибаллистической программе FREYJA. Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы. Сегодня определили, где мы можем и должны ускориться, чтобы приступить к испытаниям до конца этого года. Подробно обсудили начало работы и над новыми возможностями спутниковой связи для наших воинов. Будем привлекать партнеров, которые имеют возможности оказать поддержку", – сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ПВО NASAMS фактически ежедневно эффективно защищает украинский народ и критическую инфраструктуру от российских ракетных и дронных ударов. На этом фоне президент также выразил надежду на дополнительный пакет оборонной поддержки от Норвегии в следующем месяце.

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Что известно об украинской ПВО FREYJA

Ранее президент Владимир Зеленский уже сообщал о том, что Украина рассчитывает на первые результаты проекта FREYJA уже в этом году.

Издание The Economist отмечало, что Украина хочет с помощью FREYJA решить проблему с американскими Patriot, которые слишком дороги и медленно производятся. По данным издания, производители ставят перед собой цель создать ракету стоимостью 700 000 долларов. Впрочем, аналитики отмечают, что в лучшем случае Freyja сможет достичь определенной оперативной готовности только к 2028 году.

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