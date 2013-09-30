СМИ: Газпром не может получить финансирование для Южного потока

Монополия, которой из-за заморозки тарифов грозит сокращение капзатрат, обещает найти финансирование сама. Но эксперты считают, что "Газпром" просто не будет торопиться со строительством South Stream в полном объеме, пишет КоммерсантЪ-Украина.

До конца года российская госкорпорация ВЭБ готова выкупить инфраструктурные облигации "Газпрома" на 30 млрд руб. (порядка $930 млн), такое решение наблюдательный совет госкорпорации принял в середине сентября, сообщил директор департамента доверительного управления ВЭБ Александр Попов. "Газпром" предложил ВЭБ купить облигации на 100 млрд руб. в середине июля. Деньги нужны на строительство газотранспортной системы (ГТС) "Южный газовый коридор" для подачи газа в будущий газопровод South Stream. Общая стоимость системы оценивается в 509 млрд руб. ($15,7 млрд), из них в этом году планировалось вложить 82 млрд руб. ($2,5 млрд).

Получить деньги от ВЭБ в полном объеме "Газпрому", скорее всего, не удастся. "Мы полагаем, что ни в 2014, ни в 2015 году свободных средств на покупку облигаций уже не будет",— сказал "Ъ" Александр Попов. В "Газпроме" говорят, что возможность привлечь льготные деньги у ВЭБ — лишь "удобная опция", но при ее отсутствии "будет другое финансирование". Но привлечь на рынке деньги по условиям инфраструктурных облигаций "Газпрому" не удастся, речь может идти лишь о выпуске бумаг на 5-10 лет со ставкой 7-8%, считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.