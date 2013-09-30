СМИ: Газпром не может получить финансирование для Южного потока
"Газпром" получит лишь треть денег, которые он просил из средств пенсионных накоплений на расширение российской газотранспортной системы для загрузки газопровода South Stream.
Монополия, которой из-за заморозки тарифов грозит сокращение капзатрат, обещает найти финансирование сама. Но эксперты считают, что "Газпром" просто не будет торопиться со строительством South Stream в полном объеме, пишет КоммерсантЪ-Украина.
До конца года российская госкорпорация ВЭБ готова выкупить инфраструктурные облигации "Газпрома" на 30 млрд руб. (порядка $930 млн), такое решение наблюдательный совет госкорпорации принял в середине сентября, сообщил директор департамента доверительного управления ВЭБ Александр Попов. "Газпром" предложил ВЭБ купить облигации на 100 млрд руб. в середине июля. Деньги нужны на строительство газотранспортной системы (ГТС) "Южный газовый коридор" для подачи газа в будущий газопровод South Stream. Общая стоимость системы оценивается в 509 млрд руб. ($15,7 млрд), из них в этом году планировалось вложить 82 млрд руб. ($2,5 млрд).
Получить деньги от ВЭБ в полном объеме "Газпрому", скорее всего, не удастся. "Мы полагаем, что ни в 2014, ни в 2015 году свободных средств на покупку облигаций уже не будет",— сказал "Ъ" Александр Попов. В "Газпроме" говорят, что возможность привлечь льготные деньги у ВЭБ — лишь "удобная опция", но при ее отсутствии "будет другое финансирование". Но привлечь на рынке деньги по условиям инфраструктурных облигаций "Газпрому" не удастся, речь может идти лишь о выпуске бумаг на 5-10 лет со ставкой 7-8%, считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.