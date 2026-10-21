Реактивный дрон атаковал гипермаркет 'Метро' в Ривне: есть значительные разрушения

По предварительным данным, никто не пострадал.

Российский реактивный дрон нанес удар по гипермаркету "Метро" в городе Ривне. Об этом сообщил начальник Ривненской областной военной администрации Александр Коваль.

"Враг атаковал объект торговой сети "Метро". По предварительной информации, пострадавших нет", – заявил он.

На опубликованном Ковалем фото видны значительные разрушения части здания в результате удара. На месте работают спасатели.

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По данным чиновника, из-за вражеской атаки также пострадал жилищный сектор. В частности, в одном из домов возник пожар. Его уже локализовали.

Стоит отметить, что в 15:10 в Воздушных силах сообщали о движении реактивного дрона в направлении Ривне.

Другие вражеские удары по городу

В течение последней недели РФ почти непрерывно атакует Ривненскую область реактивными дронами.

Так, 13 октября российский беспилотник нанес удар по центру Ривне, повредив учебный корпус Ривненского государственного гуманитарного университета. Помещения факультета музыкального искусства почти полностью выгорели. Всего в результате этой атаки пострадали 30 человек.

16 октября в результате атаки РФ был поврежден один из крупнейших торгово-развлекательных центров города "Экватор".

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