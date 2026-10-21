В МИД Украины отреагировали на новый скандал с Польшей из-за Шухевича и УПА

В ведомстве назвали контрпродуктивным решение Львовского облсовета, которое вызвало скандал с Польшей.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Львовского областного совета о провозглашении года Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича и призвали польскую сторону воздержаться от резких шагов, которые могут помешать процессу нормализации отношений. Об этом говорится в комментарии МИД журналистам.

"Недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее чувствительные исторические вопросы двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших текущих усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решение проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для наших двух стран и региона в целом", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что это решение принято на региональном уровне – органом местного самоуправления.

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Отмечается, что депутаты, проголосовавшие за него, не обращались за консультациями ни к МИД, ни к другим органам центральной власти, чтобы оценить последствия своих действий для двусторонних отношений с Польшей.

"Важно отметить, что депутаты этого совета занимают выборные должности и не подчиняются Верховной Раде, Кабинету министров, президенту Украины или центральным органам исполнительной власти. Мы убеждены, что наше стратегическое партнерство требует сдержанности и предсказуемости, профессионального и открытого диалога, укрепления доверия. Политические решения региональных органов местного самоуправления не должны наносить ущерб национальным интересам Украины, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции", – говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Украины.

МИД призвал польскую сторону воздержаться от резких шагов, которые могут помешать тенденции нормализации отношений, и подтвердил настроенность на конструктивное решение всех проблемных вопросов двусторонних отношений по дипломатическим каналам в духе добрососедства.

Провозглашение года Шухевича и УПА во Львовской области: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 октября Львовский областной совет принял решение, которым 2027 год провозглашается годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

Обосновывая такую инициативу, депутат от "Европейской солидарности" Святослав Шеремета отметил, что в следующем году будет отмечаться 120-летие со дня рождения главного командира УПА Романа Шухевича, 85-я годовщина со дня создания Украинской повстанческой армии и 120-летие со дня рождения выдающегося украинского поэта, ученого и политического деятеля Олега Ольжича. По его словам, к этим событиям нужно должным образом подготовиться.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал это решение неприемлемым и не способствующим укреплению доверия между странами, а наоборот – усугубляющим разногласия.

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