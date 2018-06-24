Сергей Гмыря: Коммунисты не должны ходить с латками на заднем месте

Один из самых, мягко говоря, ярких представителей Компартии, оказавшийся вне стен парламента, ответил на вопросы УНИАН. МЫ С ПАРТИЕЙ РЕГИОНОВ БЫЛИ В КОАЛИЦИИ, МЫ ВМЕСТЕ БУДЕМ И В ОППОЗИЦИИ

Сергей Петрович, мне последнее выдвижение Адама Ивановича на пост вице-спикера очень напомнило 2002 год. Помните, тогда предлагался пакет в руководство парламента: Мартынюк, Бессмертный, Тимошенко. Существовала договоренность с вашей фракцией о том, что будет такое голосование, а коммунисты потом просто не дали свои голоса, провалив этот пакет. Уточню: они не дали голоса после встречи с Кучмой. И вот недавно произошло то же самое – коммунисты не дали голоса за пакет после встречи с «Регионами».

Коммунисты в 2002 году тогда не дали голоса после президиума ЦК Компартии…

А также после встречи с Президентом Кучмой…

Я не могу сказать, была ли встреча с Кучмой. Я не присутствовал. Вы присутствовали? Нет? И я не был, поэтому не собираю сплетни. А вот что касается сегодняшней ситуации, то она однозначна. Мы с Партией регионов были в коалиции, мы, очевидно, вместе с ней будем в оппозиции. Естественно, что мы выступаем вместе. И мне не совсем понятно, почему предложения команды Президента должны быть для нас руководством к действию? Нам предложили вариант, имеющий целью расколоть оппозицию. Мы от него отказались. Так в чем здесь проблема?

Вы последовательно клеймите позором олигархические группы, представленные в политических силах. Но когда появляется выбор между «донецкими» или оранжевыми олигархами, выбираете «донецких». Вам не кажется, что выбор оранжевых олигархов мог повернуть вспять историю вашей партии, у отечественных коммунистов мог появиться шанс стать в глазах общества национальными коммунистами?

Простите, мы никогда не скрывали, что Партия регионов – партия олигархическая. Но у нас в стране есть две группы олигархов. Одни представляют национальную буржуазию – это Партия регионов, ориентированная на своего производителя и на экспорт. Вторая представляет компрадорскую буржуазию, которая ориентирована на импорт, то есть на уничтожение отечественного производства. И когда говорят о защите отечественного производителя, то мы несколько расходимся с Партией регионов. Они считают, что отечественный производитель – это Ринат Ахметов, а мы считаем, что отечественный производитель это рабочий, который трудится на его предприятиях. Но если предприятия будут уничтожены, то хуже будет рабочему.

Но если говорить о реакционности, то гораздо более реакционным является компрадорская буржуазия, представленная у оранжевых.

То есть Вы поставили на «донецких», потому что вам больше нравится их способ накопления капитала?

Мы поставили на народ Украины, которому фашизм противопоказан. Как, впрочем, любому другому народу.

Скажите, а Константин Григоришин, которого считают финансистом вашей партии, к какой буржуазии принадлежит?

Это он вам сам рассказывал про то, что он нас финансирует?

Я не пойму вашей логики. Некто говорит… Кто говорит? Вы это говорите, председатель СБУ или гражданин Иванов? Кто говорит? Финансирование – это вопрос, требующий документального подтверждения. Вот есть мнение, что вы должны были мне перечислить миллион. Но если нет подтверждающих документов, то мне от этого не легче. Хотя я бы лично не отказался получить миллион, если бы он у вас был.

Если бы он у меня был, то я бы, может, и дала, но потребовала документального подтверждения, «объективку», что Вы не связаны с главой российской Компартией Зюгановым.

Подождите, я готов документально подтвердить, что я связан…

Я имею в виду не идеологию. Национал-коммунист Борис Олийнык говорит, что в вашей партии нет ничего национального. Все как будто проходит в другом государстве, даже съезды ваши – на «типа русском» языке…

Насколько я знаю, Борис Ильич не бывает на съездах. Это первое. Во-вторых в стране, где половина населения говорит на русском языке, разговор на русском языке не является показателем пророссийскости. Это все равно, что считать Америку проанглийской страной, поскольку там все говорят на английском. Я хотел бы выяснить, что именно имел в виду Борис Ильич. Я говорил и буду говорит по-русски. Я хочу с моей родиной говорить на моем родном языке. Поэтому не будем обвинять в пророссийскости половину населения Украины.

Сергей Петрович, в декабре исполняется шесть лет, как был снят запрет на Компартию Украины. Эти шесть лет после запрета я бы назвала временем вашего плодотворного сотрудничества с властями. В свое время даже появился термин – «конструктивная оппозиция», то есть та, которая всегда внемлет пожеланиям власти.

Компартия ставит своей задачей не плодотворно сотрудничать с властями, а изменить существующий социально-экономический и политический строй. Это главная задача.

Что касается оппозиции. Я не знаю, что такое конструктивная или деструктивная оппозиция. Оппозиция и есть оппозиция. Когда мы во время известных событий выдвигали лозунг «Украина без Кучмы и Ющенко», то я не думаю, что это был способ договориться с властями. Я надеюсь, что это достаточно оппозиционный лозунг, особенно в свете сегодняшних событий.

ЯЦЕНЮК – СТАВЛЕННИК ЮЩЕНКО, ЮЩЕНКО – СТАВЛЕННИК ГОСДЕПА, ЗНАЧИТ, ЯЦЕНЮК КОСВЕННО – СТАВЛЕНИК ГОСДЕПА

Почему-то вспоминается 1999 год, когда Петр Симоненко, проиграв президентские выборы Кучме, не мог нарадоваться…

Если верить пленкам Мельниченко, то во второй тур Кучма не вышел…

Но у меня вопрос, откуда претензии к Симоненко? Если во второй тур вышел кто-то второй (видимо, речь об Александре Морозе? – Авт.), то почему этот второй в суд не подал? Я могу сказать совершенно однозначно. Я был в это время в городе Алчевске, там Симонеко выиграл выборы официально. И я вам могу сказать, что я не принимаю никаких намеков на то, что кто-то кому-то поддавался. Мы стояли до конца и сделали все, чтобы он выиграл.

Хорошо, лично Вы работали, но многие аналитики писали, что во втором туре ваши штабы уже были фактически свернуты.

Я не верю. Блокировали нашу работу те, кто выступал вместе с Кучмой против нас. Петр Николаевич боролся и хотел стать Президентом. И я хотел бы, чтобы кто-то привел факты, опровергающие это.

Кто сказал? Аналитики? Те, которые последние десять лет восхваляли Кучму, проклинали Кучму, восхваляли Ющенко, проклинали Ющенко. У нас в Украине, к сожалению, трудно провести грань между аналитикой и проституцией…

А также между политикой и проституцией.

И это тоже.

Шесть лет назад Адам Иванович Мартынюк рассматривался как один из вероятных лидеров Компартии. Если бы тогда он стал лидером партии, могла бы наша КПУ стать другой, работающей с патриотическими силами?

А вы считаете, что это большое везение быть лидером Компартии? Ничего бы не изменилось, стань лидером партии Адам Иванович или, например, я.

Стань Вы лидером, может, не так было бы нудно слушать тексты коммунистических выступлений. Вчера открываю комментарий какого-то коммуниста, и первое, что бросается в глаза: Яценюк – ставленник Госдепа. Такое впечатление, что Вы задержались в периоде холодной войны. Это просто палата номер шесть...

Нет, Яценюк не ставленник Госдепа, он ставленник Ющенко. А Ющенко – ставленник Госдепа. А значит, косвенно и Яценюк ставленник Госдепа. Это исторический факт, который трудно опровергнуть.

Но курс компартии был бы точно таким же, как сейчас, потому что мы являемся интернационалистами. А курс национал-демократов совершенно антинародный и чуждый демократии.

Говорят, что внутри фракции у Адама Ивановичи и Петра Николаевича есть конфликт.

То, что Компартия рекомендует Адама Мартынюка на пост первого вице-спикера – это, что ли, говорит о конфликте?

А их личные отношения меня не интересуют…

Если бы КПУ хотела видеть Мартынюка на этом посту, она бы договаривались с БЮТ, а не с Регионами?

Извините... Задача нашей фракции не проводить людей в вице-спикеры, а выполнять программу. Мы не продаемся за посты, они для нас – средство реализации программы. Пойти на сговор с национал-демократами – это отказаться от программы.

В случае премьерства Юлии Тимошенко, вы будете поддерживать ее приватизационную программу? А именно – ее желание отменять через суды вопиюще факты «дешевой» приватизации?

Ну, начнем с того, что мы выступаем за национализацию предприятий всех стратегических отраслей. Ну, извините, перепродали «Криворожсталь», деньги разворовали. И она снова в частных руках. Если Юлия Тимошенко выступит за национализацию базовых отраслей экономики и поддержит программу КПУ, то мы ее поддержим.

У НАС ЕСТЬ СВОИ ЭНГЕЛЬСЫ, НО Я ПРО НИХ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ

Припоминаю интересный эпизод. Была дискуссия между либеральным экономистом Александром Пасхавером и вашим Петром Симоненко. Понятно, что Пасхавер говорил о необходимости правых реформ, понятно, что Симоненко отстаивал курс на национализацию всего, что можно. Но что интересно, с этой встречи правый Пасхавер ушел пешком, а Симоненко уехал на дорогой иномарке. А чуть позже газета «Бизнес» дала интервью с Петром Николаевичем, дав крупным планом его часы за десять тысяч долларов и указав при этом цены на его костюм и обувь. Как же получается, что лидер такой народной, такой скромной партии умудряется так хорошо жить на парламентскую зарплату?

Меня удивляет, как можно крупным планом снять дороговизну одежды? Как можно увидеть дороговизну на фотографии? По фотографии стоимость костюма определить невозможно.

А что касается машины… Думаю, что у Пасхавера есть машина. И если вы думаете, что мы не будет пользоваться транспортом, кстати, государственным, – то не надейтесь. И у нас есть свои энгельсы, и они будут.

Имена энгельсов не подскажете?

Государство делает все, чтобы их задавить. Если я скажу, кто наши энгельсы, то я боюсь, что с ними что-то произойдет. Не надейтесь, что мы будет ходить пешком, и не будем использовать любые финансовые ресурсы для того, чтобы бороться против нынешнего режима.

А откуда вы взяли, что коммунисты должны ходить с латками на заднем месте? Что касается меня, то я езжу в городском транспорте.

Почему, по-Вашему, КПУ так неумолимо теряет электорат?

Мы вдвое увеличили свой показатель на минувших выборах.

Эти выборы не показатель, вы просто подобрали часть электората Витренко, может, Мороза…

Вы сказали о неумолимости утраты нашего электората. А это противоречит фактам…

Если вы скажете, что вы, напротив, неуклонно увеличиваете число своих сторонников, мы об этом напишем.

Я этого не сказал. И я с вами согласен, хотя утверждение слишком смелое. Число наших сторонников растет гораздо медленнее, чем хотелось бы нам, но гораздо быстрее, чем хотелось бы нашим политическим оппонентам.

А почему же Вы, 36-ой в списке оказались вне парламента?

Я об этом не задумывался. Вы просили давать политические оценки, а это уже психоанализ.

Беседовала Лана Самохвалова