Кучма не видит будущего без России, но ее действий не понимает
Второй президент независимой Украины Леонид Кучма считает непонятными действия руководства России по ограничению экспорта
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Симферополе после встречи со студентами Крымского индустриально-педагогичного университета.
"Она (Россия) делает сегодня все для того, чтобы Украина вступила в Европейский союз", - ответил Кучма на вопрос, как можно пояснить позицию РФ, которая с одной стороны призывает Украину ко вступлению в Таможенный союз, а с другой – ограничивает экспорт украинских товаров.
По теме: Кучма заявил, что не знает ни одной процветающей православной страны
На вопрос, не являются ли действия России "принуждением" Украины к вступлению в ТС, Кучма заявил: "Мне трудно понять в этой части российское руководство. Мы много говорим об истории, о братских отношениях, но на братские они не похожи. Мне кажется, время пройдет, и ветер поменяется, потому что мы, в принципе, не можем жить друг без друга. Я говорил раньше и сегодня могу повторить: я будущее, допустим, без России не вижу, но в том, что нас интересуют европейские ценности, европейские технологии нет сомнения".