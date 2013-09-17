Кучма не видит будущего без России, но ее действий не понимает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Симферополе после встречи со студентами Крымского индустриально-педагогичного университета.

"Она (Россия) делает сегодня все для того, чтобы Украина вступила в Европейский союз", - ответил Кучма на вопрос, как можно пояснить позицию РФ, которая с одной стороны призывает Украину ко вступлению в Таможенный союз, а с другой – ограничивает экспорт украинских товаров.

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На вопрос, не являются ли действия России "принуждением" Украины к вступлению в ТС, Кучма заявил: "Мне трудно понять в этой части российское руководство. Мы много говорим об истории, о братских отношениях, но на братские они не похожи. Мне кажется, время пройдет, и ветер поменяется, потому что мы, в принципе, не можем жить друг без друга. Я говорил раньше и сегодня могу повторить: я будущее, допустим, без России не вижу, но в том, что нас интересуют европейские ценности, европейские технологии нет сомнения".