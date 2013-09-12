Кучма заявил, что не знает ни одной процветающей православной страны

На праздновании 95-летия Днепропетровского национального университета экс-президент Украины Леонид Кучма рассказал, почему протестантские страны богаче.

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Выступления Леонида Кучмы состоялось после выступления главы Днепропетровской епархии УПЦ (МП) Иринея. В своем выступлении Ириней рассказывал о православии и православных ценностях, сообщают Комментарии.

«Насколько я понял владыку Иринея, нам нужно только трудиться, терпеть и учиться. Сегодня самые богатые страны в Европе – это протестантские страны, потому что там более глубоко овладевают знаниями, в то же время, я не знаю ни одной православной страны, которая процветает. Это говорит о том, что власть сегодня должна уделять внимание таким университетам как ДНУ», - сказал Кучма.