В ПР собираются менять закон о депутатах в части лишения мандатов

Об этом заявил "регионал" Николай Левченко в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

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"На этой неделе внесем поправку для того, чтобы изменить законодательство. Это не вопрос не защиты нас, а защиты парламента как конституционного органа", - сказал он, комментируя ситуацию с лишением депутатских полномочий коллег по решению судов.

Кроме того, Левченко, говоря об экс-депутате Юрие Кармазине, по искам которого мандатов лишились уже несколько депутатов, заявил, что имеет к нему двойственные чувства.

"С одной стороны я восхищаюсь, потому, что он, похоже, сам верит в то, что говорит, а с другой стороны - мне его жаль, потому что он марионетка в чужих руках и к нему ниточки привязаны: кто-то же этим всем управляет", - сказал "регионал", добавив, что понятия не имеет, кто управляет Кармазиным.

Как известно, по иску Кармазина ЦИК обязан лишить мандата "регионала" Игоря Маркова.