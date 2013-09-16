Ефремов не исключает, что ПР обжалует лишение Маркова мандата

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает обжалования юристами фракции решения суда о лишении депутата Игоря Маркова полномочий и надеется, что в дальнейшем суды не будут выносить такие же решения по другим членам фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал сегодня на брифинге в парламенте.

Он подчеркнул, что решение ВАСУ должно выполняться, но при этом отметил, что во фракции ждут постановление суда с тем, чтобы разобраться.

По теме: Марков прогнозирует раскол во фракции Партии регионов

«Мы хотели бы стать на защиту депутата фракции», - добавил Ефремов.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление экс-народного депутата Юрия Кармазина о готовности обращаться в суды по поводу лишения полномочий некоторых других депутатов-«регионалов» Ефремов высказал сомнение, что Карамзин сможет добиться своих целей.

«Как мне видится, у данного нашего бывшего коллеги сужаются возможности по поводу принятия соответствующих решений и спекулирования на этой теме. Я слабо себе представляю, какие аргументы может найти он по другим членам нашей фракции, тем более членам нашей партии», - подчеркнул Ефремов.

Комментируя информация в СМИ о том, что ситуация с Марковым свидетельствует о проблемах в Партии регионов, лидер фракции подчеркнул, что Марков не был членом Партии регионов.

«Он член другой партии, он вошел в нашу фракцию и, к сожалению, за то время, когда он работал в нашей фракции, у нас было мало возможности пообщаться, потому что он, откровенно говоря, не активно работал во фракции», - сказал Ефремов.

Он добавил, что никогда не заставлял депутатов-«регионалов», в том числе и Маркова, голосовать за те или иные законопроекты.

Комментируя заявление Маркова о том, что он написал заявление о выходе из фракции ПР, Ефремов отметил, что Марков «не является членом партии, и поэтому, как он вошел во фракцию, так он и может выйти из нее».

В то же время Ефремов подчеркнул, что ситуация с лишением Маркова мандата неприятна, и со своей стороны фракция ПР будет делать все возможное, чтобы разобраться в ней. Он добавил, что хотел бы поговорить с Марковым, чтобы знать его позицию, а не читать о ней в СМИ.

Ефремов также отметил необходимость внести изменения в законодательство и убрать нормы, руководствуясь которыми «такие юристы как Кармазин, могут подавать соответствующие представления, а суды - принимать соответствующие решения».

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова.

Таким образом суд считает доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков.

Авторами иска в ЦИК о признании противоправного ее бездействия и об отмене ее решения о регистрации Маркова являются три человека, в том числе Юрий Кармазин.

14 сентября Марков сообщил, что написал заявление о выходе из фракции Партии регионов и попросил спикера объявить его на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года Марков - лидер партии «Родина» и заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №133 в Киевском районе Одессы. Марков одержал победу, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте, набрав 20,46% голосов. Всего Марков набрал 22349 голосов, а Гончаренко – 17189. Разница между ними составила 5160 голосов.