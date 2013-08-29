Инвесторов, работающих в приоритетных отраслях, освободят от налога на прибыль

Льготы, которые получат инвесторы в рамках реализации Закона о стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики, будут способствовать созданию новых предприятий, рабочих мест, привлечению инвестиций, как отечественных, так и иностранных. Что, в свою очередь, будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине. На этом в ходе интервью телеканалу БТБ, акцентировал внимание директор департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктор Коваленко.

Так, инвесторы будут освобождены от налога на прибыль. Преференции рассчитаны в общей сложности на 10 лет - до 2023 года. В частности, предусмотрено, что первые 5 лет (до 2018 года) инвесторы будут вообще избавлены от уплаты налога на прибыль, в течение следующих 5 лет (до 2023 года) процентная ставка составит - 8 %.

Вторая льгота, которая будет действовать до 2018 года, - право беспошлинного ввоза в Украину оборудования, комплектующих или технологий.

Шаги, предпринимаемые Правительством для привлечения инвестиций, по мнению Виктора Коваленко, создали надежную основу для развития малого и среднего бизнеса.

«Мы получили отличный инструмент для привлечения инвестора, как отечественного, так и зарубежного. Это Закон о стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях с целью создания рабочих мест. Прекрасная возможность привлекать инвестора для развития промышленных мощностей в Украине. Мы в ходе реализации Закона хотим оказывать поддержку не только большим мощным предприятиям, но и среднему и малому бизнесу. Это крайне важно для нашей страны сегодня», - подчеркнул Виктор Коваленко.

Он также уточнил: критерием для получения государственной поддержки для крупных предприятий будет необходимость создать не менее 150 рабочих мест с привлечением инвестиций не менее 3 млн. евро, для средних - до 50 рабочих мест и 1 млн. евро инвестиций, для малых - не менее 25 рабочих мест с объемом инвестиций в 50 тыс. евро.

Процедура получения льгот прозрачная и простая. Частный предприниматель должен подготовить проект, соответствующий критериям Закона (относительно привлечения инвестиций, создания рабочих мест, направленности на модернизацию экономики и переоснащение производства, экологичности). Областная государственная администрация рассматривает предложенный проект (если есть замечания, предоставляется возможность доработать документ) и после одобрения передает в Министерство экономического развития и торговли Украины. Минэкономразвития согласовывает проект с заинтересованными центральными органами власти, а затем направляет в Кабинет Министров для одобрения. После чего предприятие, реализующее проект, приобретает право пользоваться предусмотренными законодательством инструментами государственной поддержки.

По словам Виктора Коваленко, для того, чтобы избежать злоупотреблений, в течение 2 лет проводится мониторинг реализации проекта для контроля его соответствия установленным Законом критериям. Если проект недостаточно активно внедряется или есть отклонения от тех норм и критериев, которые были задекларированы, то предпринимателя могут обязать компенсировать государству ущерб в размере фактически..