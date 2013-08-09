Главное за день: обзор топ-новостей
Экс-ректор Петр Мельник снял браслет и сбежал из-под домашнего ареста. В аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет. Украинские клубы узнали своих соперников в Лиге чемпионов.
Подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:
Производство автомобилей в Украине в июле упало почти на четверть
Производство автомобилей в Украине в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 сократилось на 24,5% - до 5,55 тыс. единиц.
СМИ: Сноудену предлагают вести Twitter за $ 100 тысяч
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден может свободно передвигаться по России и работать на любой должности, за исключением госслужбы, сообщил в пятницу журналистам начальник подмосковного управления ФМС России, выдавшего Сноудену документ о получении временного убежища в РФ, Олег Молодиевський.
Металлист узнал соперника в Лиге чемпионов
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов, по итогам которого соперником харьковского "Металлиста" стал немецкий клуб "Шальке-04" из Гельзенкирхена. Также своих соперников узнали киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец".
Прокуратура завершила досудебное расследование «врадеевского изнасилования»
"Собранные в ходе досудебного расследования доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта, поэтому, в соответствии с требованиями ст.290 (открытие материалов другой стороне) Уголовного процессуального кодекса Украины, следователю поручено 9 августа года сообщить участникам уголовного процесса о завершении досудебного расследования и предоставить доступ к материалов уголовного производства ", - сообщает ведомство.
В аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет
При запуске двигателей загорелся и полностью сгорел самолет Ан-12 (АО «Авиакомпания Украина - Аэроальянс»), выполнявший чартерный рейс Лейпциг - Минеральные Воды. Никто из 7 членов экипажа не пострадал.
Мельник сбежал из-под домашнего ареста
Подозреваемый Петр Мельник, находившийся под домашним арестом бежал, избавившись от электронного браслета. Об этом УНИАН сообщили в УСО МВД Украины "Сигнал тревоги поступил на пульт контроля за лицами, находящихся под домашним арестом. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Приняты необходимые меры по розыску подозреваемого ", - говорится в сообщении. Министр внутренних дел Виталий Захарченко уже назначил служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств случившегося. Адвокат Мельника подтвердил, что его подзащитный снял электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении. "Кто-то сводит с Петром Мельником свои счета. Я не исключаю, что его доводят до самоубийства ", - подчеркнул адвокат.
У Путина заявляют, что приглашение Обамы было и остается
Россия рассчитывает, что Вашингтон вернется к вопросу организации визита Президента США Барака Обамы в РФ, Москва готова к диалогу с американскими партнерами по всем направлениям, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.