Главное за день: обзор топ-новостей

Подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:

Производство автомобилей в Украине в июле упало почти на четверть

Производство автомобилей в Украине в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 сократилось на 24,5% - до 5,55 тыс. единиц.

СМИ: Сноудену предлагают вести Twitter за $ 100 тысяч

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден может свободно передвигаться по России и работать на любой должности, за исключением госслужбы, сообщил в пятницу журналистам начальник подмосковного управления ФМС России, выдавшего Сноудену документ о получении временного убежища в РФ, Олег Молодиевський.

Металлист узнал соперника в Лиге чемпионов

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов, по итогам которого соперником харьковского "Металлиста" стал немецкий клуб "Шальке-04" из Гельзенкирхена. Также своих соперников узнали киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец".

Прокуратура завершила досудебное расследование «врадеевского изнасилования»

"Собранные в ходе досудебного расследования доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта, поэтому, в соответствии с требованиями ст.290 (открытие материалов другой стороне) Уголовного процессуального кодекса Украины, следователю поручено 9 августа года сообщить участникам уголовного процесса о завершении досудебного расследования и предоставить доступ к материалов уголовного производства ", - сообщает ведомство.

В аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет

При запуске двигателей загорелся и полностью сгорел самолет Ан-12 (АО «Авиакомпания Украина - Аэроальянс»), выполнявший чартерный рейс Лейпциг - Минеральные Воды. Никто из 7 членов экипажа не пострадал.

Мельник сбежал из-под домашнего ареста

Подозреваемый Петр Мельник, находившийся под домашним арестом бежал, избавившись от электронного браслета. Об этом УНИАН сообщили в УСО МВД Украины "Сигнал тревоги поступил на пульт контроля за лицами, находящихся под домашним арестом. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Приняты необходимые меры по розыску подозреваемого ", - говорится в сообщении. Министр внутренних дел Виталий Захарченко уже назначил служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств случившегося. Адвокат Мельника подтвердил, что его подзащитный снял электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении. "Кто-то сводит с Петром Мельником свои счета. Я не исключаю, что его доводят до самоубийства ", - подчеркнул адвокат.

У Путина заявляют, что приглашение Обамы было и остается

Россия рассчитывает, что Вашингтон вернется к вопросу организации визита Президента США Барака Обамы в РФ, Москва готова к диалогу с американскими партнерами по всем направлениям, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.