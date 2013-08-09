Мельник сбежал из-под домашнего ареста

Подозреваемый Петр Мельник, который находился под домашним арестом, сбежал, избавившись от электронного браслета. Об этом УНИАН сообщили в УСО МВД Украины.

“Сигнал тревоги поступил на пульт контроля за лицами, которые находятся под домашним арестом. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Приняты необходимые меры по розыску подозреваемого”, - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко уже назначил служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Сегодня утром следователем было подано в суд ходатайства об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заблаговременно.

МВД обращается к гражданам за помощью в получении информации относительно мест возможного пребывания Мельника.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководит.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.

По информации защиты, следователи готовили представление, в котором речь шла о том, чтобы во время применения меры пресечения на Мельника надели спецбраслет, который отслеживает место его пребывания.

По словам его адвоката Руслана Мисюны, 7 августа на Мельника надели электронные браслеты.