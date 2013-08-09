У Путина заявляют, что приглашение Обаме было и остается

Россия рассчитывает, что Вашингтон вернется к вопросу организации визита Президента США Барака Обамы в РФ, Москва готова к диалогу с американскими партнерами по всем направлениям, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Белый дом на этой неделе заявил о том, что Обама принял решение отложить российско-американский саммит в Москве в сентябре, связав это решение, в том числе, с предоставлением временного убежища экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену и с отсутствием прогресса по ряду вопросов - таких, как "контроль над вооружениями, ПРО, торговые и коммерческие отношения, вопросы глобальной безопасности и соблюдения прав человека".

"Мы ответили, что разочарованы этим решением, но также подчеркнули, что приглашение было и остается. Мы надеемся, что к этому вопросу американская сторона рано или поздно вернется, потому что диалог между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне, он очень важен. Причем важен не только для наших двух стран, но и для обеспечения мировой стабильности и безопасности", - сказал Ушаков журналистам.