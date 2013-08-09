Прокуратура завершила досудебное расследование по «врадиевскому делу»

Прокуратура Николаевской области 9 августа завершила досудебное расследование по «врадиевскому делу».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области со ссылкой на заместителя прокурора Николаевской области Дмитрия Ефименко.

"Собранные во время досудебного расследования доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта, поэтому, в соответствии с требованиями ст.290 (открытие материалов другой стороне) Уголовного процессуального кодекса Украины, следователю поручено 9 августа года уведомить участников уголовного процесса о завершении досудебного расследования и предоставить доступ к материалам уголовного производства", - сообщает ведомство.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

За сокрытие обстоятельств происшествия был задержан уже уволенный по приказу министра внутренних дел начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из подозреваемых создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный по подозрению в сокрытии материалов дела о ”врадиевских насильниках”.