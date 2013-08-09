Производство автомобилей в Украине в июле сократилось почти на четверть

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «УкрАвтоПром».

Согласно сообщению, производство легковых автомобилей в июле 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,1% - до 4,607 тыс. единиц, при этом производство коммерческих автомобилей увеличилось на 1% - до 209 единиц, производство автобусов сократилось на 30,1% - до 239 единиц.

Вместе с тем, в июле по сравнению с июнем текущего года производство легковых автомобилей возросло на 9,7%, коммерческих авто - увеличилось на 48,2%, автобусов - увеличилось на 10,6%.

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Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине в июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 28,5% - до 4,551 тыс. единиц.

Производство автомобилей в Украине в мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 49% - до 3,558 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.