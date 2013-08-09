В аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет (добавлены фото)

В немецком аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет.

ЧП произошло сегодня утром в аэропорту Лейпцига, пишет Сегодня. При запуске двигателей загорелся и полностью сгорел самолет Ан-12 (АО «Авиакомпания Украина - Аэроальянс»), выполнявший чартерный рейс Лейпциг - Минеральные Воды. Никто из 7 членов экипажа не пострадал.

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