В аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет (добавлены фото)

14:10, 09 августа 2013
Мир
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В немецком аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет.

Самолет Ан-12 сгорел в аэропорту / Фото: bild.de

ЧП произошло сегодня утром в аэропорту Лейпцига, пишет Сегодня.

Самолет загорелся при запуске / Фото: bild.de

При запуске двигателей загорелся и полностью сгорел самолет Ан-12 (АО «Авиакомпания Украина - Аэроальянс»), выполнявший чартерный рейс Лейпциг - Минеральные Воды.

Весь экипаж жив / Фото: bild.de

Никто из 7 членов экипажа не пострадал. 

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