В аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет (добавлены фото)
14:10, 09 августа 2013Мир
5717 0
В немецком аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет.
Самолет Ан-12 сгорел в аэропорту / Фото: bild.de
ЧП произошло сегодня утром в аэропорту Лейпцига, пишет Сегодня.
Самолет загорелся при запуске / Фото: bild.de
При запуске двигателей загорелся и полностью сгорел самолет Ан-12 (АО «Авиакомпания Украина - Аэроальянс»), выполнявший чартерный рейс Лейпциг - Минеральные Воды.
Весь экипаж жив / Фото: bild.de
Никто из 7 членов экипажа не пострадал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter