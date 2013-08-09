СМИ: Сноудену предлагают вести Twitter за $100 тысяч

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден может свободно передвигаться по России и работать на любой должности, за исключением госслужбы, сообщил в пятницу журналистам начальник подмосковного управления ФМС России, которое выдало Сноудену документ о получении временного убежища в РФ, Олег Молодиевский, пишет РИА Новости.

"В соответствии с нормами закона Сноудену выдано временное удостоверение беженца, и по нему он имеет право перемещаться по стране и работать в любой должности, за исключением государственной службы", - сказал он.

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Молодиевский уточнил, что в случае обращения Сноудена о переезде в другой регион ведомство должно предоставить ему такую возможность.

Как пишет Вести.ru, Сноуден получил предложение стать блогером и пресс-секретарем ресурса MeetAtTheAirport.com, который предложил беглецу $100 тыс. за ведение твит-ленты на сайте компании.

У работодателя есть одно требование к Сноудену: ему можно писать в персональном блоге о чем угодно, но только не о новых утечках закрытых данных.