Адвокат не исключает, что Мельника доводят до самоубийства

Адвокат бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника Руслан Мисюна подтвердил информацию о том, что его подзащитный, сняв электронный браслет, скрылся в неизвестном направлении.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Сбежал он, или нет, я вам не скажу. Просто на столе лежал браслет”, - сказал Мисюна.

На вопрос, знает ли адвокат, где сейчас находится его подзащитный, он ответил: “Нет, не знаю”.

Адвокат также отметил, что вчера вечером следователь предъявил ходатайство об изменении меры пресечения свободы содержанием под стражей.

“Вчера вечером приехал следователь и предъявил мне, как адвокату, и Мельнику ходатайство об изменении меры пресечения содержанием под стражей. Следователь мотивировал это тем, что Мельник якобы нарушает режим, поскольку в Телевизионной службе новостей (ТСН) был показан сюжет, где рассказали, что якобы Мельник находится не в том доме, в котором должен быть по решению суда. Но еще вчера следователь убедился, что Мельник ничего не нарушает, и находится там, где должен находиться по решению суда”, - сказал адвокат.

Мисюна отметил, что ходатайство об изменении меры пресечения все равно было подано в суд, и будет рассматриваться сегодня в 15.00.

“Кто-то сводит с Петром Мельником свои счеты. Я не исключаю, что его доводят до самоубийства”, - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Мельник, который находился под домашним арестом, сбежал, избавившись электронного браслета.

“Сигнал тревоги поступил на пульт контроля над лицами, которые находятся под домашним арестом. Теперь на месте работает следственно-оперативная группа. Предприняты необходимые меры по розыску подозреваемого”, - говорится в сообщении МВД.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко назначил служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.

Сегодня утром следователь подал в суд ходатайство об изменении Мельнику меры пресечения свободы с домашнего ареста содержанием под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заранее.