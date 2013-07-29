Кокс и Квасьневский приедут к Тимошенко в среду - источник
16:17, 29 июля 2013Политика
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«31-го числа они будут», - сказал собеседник агентства.
Пэт Кокс и Александр Квасьневский приедут к Тимошенко
Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский посетят экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая продолжает лечение в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, в среду, 31 июля.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.
«31-го числа они будут», - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, Кокс и Квасневский будут находиться в Украине 29-31 июля.
Квасьневский и Кокс стали наблюдателями от Европарламента за судебными процессами экс-премьер-министра Юлией Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.
Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.
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