Кокс и Квасьневский приедут к Тимошенко в среду - источник

Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский посетят экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая продолжает лечение в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, в среду, 31 июля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

«31-го числа они будут», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Кокс и Квасневский будут находиться в Украине 29-31 июля.

Квасьневский и Кокс стали наблюдателями от Европарламента за судебными процессами экс-премьер-министра Юлией Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.