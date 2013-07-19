Рассмотрение дела Индило продолжат в следующую среду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила судья Ирина Дигтярь.

Она отметила, что на следующем судебном заседании будет допрошен товарищ студента Игоря Индило - Александр Хоменко, который был вместе с ним в Шевченковском райуправлении милиции 17 мая 2010 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июля, Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела об обстоятельствах смерти Индило в Шевченковском райуправлении милиции.

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Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал Индило с одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.