Милиция готова снести палаточный городок Тимошенко - если попросят
Милиция обещает убрать установленный в поддержку Тимошенко палаточный городок на Крещатике, в случае соответствующего обращения граждан.
Милиция Киева уберет палаточный городок в Киеве возле Печерского районного суда на Крещатике, установленный в поддержку бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, в случае соответствующего обращения граждан в правоохранительные органы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Валерий Коряк.
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“Я недоволен тем, что они там стоят (палаточный городок — УНИАН). Кроме того, к нам много обращений, люди звонят по телефону. Там ходят вечером, употребляют спиртные напитки. Если будет обращение граждан в Киевблагоустрий, будет принято решение их оттуда убрать, то милиция обеспечит порядок в том, чтобы их убрали”, - сказал Коряк.
Как сообщал УНИАН, палаточный городок сторонников Тимошенко был развернут в день ареста экс-премьера 5 августа 2011 года.