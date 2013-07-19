Главный милиционер Киева не знает о применении силы к активистам на Майдане

Во время сноса палаток участников акции протеста из Врадиевки Николаевской области на Майдане Незалежности в Киеве нарушений не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник ГУ МВД в г. Киеве Валерий Коряк.

“Во время работы “Беркута” нарушений не было”, - сказал Коряк.

Он отметил, что в 20.50 участники митинга установили 2 палатки, в 21.15 к ним пришли представители КП “Благоустройство” с требованием ликвидации палаток.

Коряк сообщил, что переговоры работников КП “Благоустройство” с митингующими длились до 22.00-23.00. После этого участники акции стали выталкивать работников “Благоустройства”. И после этого пришли представители «Беркута» для ликвидации палаток.

Коряк также отметил, что во время работы «Беркута» были выполнены все внутренние инструкции этого спецподразделения. Он также добавил, что о фактах применения силы к митингующим ему не известно.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере, три журналиста «5-го канала» пострадали во время разгона бойцами спецподразделения МВД "Беркут" митинга в центре Киева в ночь на 19 июля.

Митинг проводили жители пгт Врадиевка Николаевской области, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Митингующие установили палатки. В полночь милиция начала сносить установленные на Майдане Незалежности палатки активистов. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Под руку попали и журналисты, которые освещали акцию протеста.