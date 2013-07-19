Главный милиционер Киева не знает о применении силы к активистам на Майдане
Во время сноса палаток участников митинга из Врадиевки на Майдане Незалежности со стороны «Беркута» нарушений не было, заявляет милиция.
Во время сноса палаток участников акции протеста из Врадиевки Николаевской области на Майдане Незалежности в Киеве нарушений не было.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник ГУ МВД в г. Киеве Валерий Коряк.
“Во время работы “Беркута” нарушений не было”, - сказал Коряк.
Он отметил, что в 20.50 участники митинга установили 2 палатки, в 21.15 к ним пришли представители КП “Благоустройство” с требованием ликвидации палаток.
Коряк сообщил, что переговоры работников КП “Благоустройство” с митингующими длились до 22.00-23.00. После этого участники акции стали выталкивать работников “Благоустройства”. И после этого пришли представители «Беркута» для ликвидации палаток.
Коряк также отметил, что во время работы «Беркута» были выполнены все внутренние инструкции этого спецподразделения. Он также добавил, что о фактах применения силы к митингующим ему не известно.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере, три журналиста «5-го канала» пострадали во время разгона бойцами спецподразделения МВД "Беркут" митинга в центре Киева в ночь на 19 июля.
Митинг проводили жители пгт Врадиевка Николаевской области, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Митингующие установили палатки. В полночь милиция начала сносить установленные на Майдане Незалежности палатки активистов. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Под руку попали и журналисты, которые освещали акцию протеста.