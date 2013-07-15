Губернатор Волыни «извинился» перед теми, кто ждал сенсаций от визита Коморовского

Волынский губернатор Борис Климчук называет организацию визита президента Польши Бронислава Коморовского в Луцк с целью ознаменования 70-й годовщины Волынской трагедии самой сложной работой в своей практике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, об этом он заявил сегодня на оперативном совещании в облгосадминистрации.

Он сообщил, что были задействованы все службы области и города, проведена огромная и сложная многоплановая работа.

«В моей немалой практике председателя облгосадминистрации или посла – это была самая сложная оргподготовка: многомерная, мультифакторная. Решение приходилось принимать на ходу и брать на себя ответственность, что я и делал. Не было времени согласовывать ни с министерствами, ни с Администрацией Президента...», - заявил Климчук.

Он также отметил, что «на ближайшие годы он (визит президента Польши - УНИАН) будет иметь значение не только для стратегических партнеров Украины и Польши, но и для реализации наших внешнеполитических намерений в части постепенной интеграции в Европейский Союз».

Кроме того, Климчук, поблагодарил журналистов за объективность, но отметил, что извиняется «перед теми, кто приехал искать сенсацию, но ее не получил».

Как передавал УНИАН, 14 июля в Луцке прошли мероприятия в ознаменование 70-й годовщины Волынской трагедии. В рамках мероприятий вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко и Президент Республики Польша Бронислав Коморовский приняли участие в поминальном богослужении в костеле Святых апостолов Петра и Павла и возложили цветы к памятнику погибшим 11 июля 1943 года полякам в костеле Непорочного зачатия Девы Марии в селе Кисилин на Волыни.

В Луцке после богослужения в костеле святых Петра и Павла произошел инцидент. Когда Президент Польши подошел пообщаться с верующими, ожидавшими на площади, молодой человек из толпы похлопал его по плечу рукой, в которой было раздавленное яйцо.

Установлено, что злоумышленник – 21-летний житель города Запорожье.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).