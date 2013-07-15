Президент Польши не комментирует инцидент в Луцке

Об этом сообщаются польские медиа.

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"Нечего комментировать. Да слышал, что что-то такое произошло", - сказал Коморовский, слова которого приводит Gazeta Wyborcza.

Маргинальным также назвала дело заместитель министра иностранных дел Польши Катажина Пелчинская-Наленч.

"Все говорят об инциденте, а в действительности это маргинальное, по сравнению с самим богослужением и словами, которые прозвучали", - сказала она, цитирует Fakt.pl

Ряд комментаторов заявили польским медиа о плохой подготовке президентской охраны, которая допустила, что такой инцидент произошел, и замечают, что вместо яйца человек мог иметь опасный предмет, который бы угрожал жизни Коморовского.

Эти обвинения опровергает глава специального государственного бюро, которое занимается охраной высших должностных лиц в Польше (BOR), убеждая, что охранники действовали профессионально.

Как сообщал УНИАН, 14 июля по факту инцидента с Президентом Польши Коморовским в Луцке начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Инцидент произошел сразу после богослужения в костеле святых Петра и Павла в Луцке, где состоялась совместная молитва и почтение памяти жертв Волынской трагедии.

Когда польский Президент подошел пообщаться с верующими, которые ожидали на площади, юноша из толпы похлопал его по плечу рукой, в которой было раздавленное яйцо.

Работники милиции мгновенно вывели молодого человека и отвезли в областной наркодиспансер. Содержание алкоголя в его крови не выявлено.