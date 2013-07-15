Милиция отпустила задержанного за яйцо на плече Коморовского

Об этом УНИАН сообщила руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области Оксана Блищик.

«Его не арестовывали, а допрос проводился в присутствии адвоката и прокурора, поэтому о его нарушении прав говорить не приходится», - прибавила Блищик.

В настоящее время известно, что 21-летний мужчина житель Запорожской области. В Луцке и области он не находится ни на учебе, ни на работе.

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Органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство, а следственный отдел УМВД Украины в Волынской области проводит расследование причин и мотивы инцидента.

Как сообщал УНИАН, 14 июля после богослужения в костеле святых Петра и Павла в Луцке, где состоялись совместная молитва и почтение памяти жертв Волынской трагедии, польский президент Бронислав Коморовский подошел пообщаться с верянами, которые ожидали на площади. Юноша из толпы похлопал его по плечу рукой, в которой было раздавленное яйцо.

Молодого человека задержали правоохранители. Содержание алкоголя в его крови не выявлено. По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) - санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет.