Сегодня активисты будут пикетировать Киевское управление милиции

Активисты потребуют освободить и привлечь к ответственности начальника Святошинского райотдела милиции, его заместителя и лейтенанта, ударившего девушку на рынке «Шлях», сообщает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной торговли на рынке «Шлях» в Святошинском районе милиционер ударил активистку Коалиции участников Помаранчевой революции (КУПР) Ирину Бондарь за просьбу общаться на государственном языке.

Вечером того дня около сотни людей пришли в Святошинский райотдел милиции, протестуя против действий милиционера и требуя его наказать.

Вместе с тем в киевской милиции заявили, что милиционер не бил на рынке «Шлях» девушку, а она сама наткнулась на его ладони.