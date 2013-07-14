Захарченко о штурме Святошинского райотдела: это чистая провокация (видео)

"Это провокация. Чистая провокация. Молодчики были подготовлены. Их мы видим на акциях, где постоянно происходят драки", - заявил министр.

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Одновременно в милиции обещают, что за забор людям ничего не будет. А вот за милицейские раны - кто-то из активистов ответит, сообщает ТСН.

Как сообщал УНИАН, 12 июля около сотни человек штурмовали Святошинский райотдел милиции и сломали забор. А накануне днем ​​- там же произошла стычка между правоохранителями и активистами.

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Люди пришли в райотдел требовать наказания для милиционера, который, по словам очевидцев, среди бела дня ударил девушку кулаком на рынке. Его продавцы к тому же - имеют свои претензии к святошинским правоохранителям.

Все началось на рынке в спальном районе Киева. Продавцы восстали против новых владельцев - те подняли им цену аренды. Торговцы утверждают, если не соглашались платить больше - появлялась милиция. "Пришла новая администрация и говорит - если вы хотите с нами работать, то работайте и милиция сразу уйдет. Люди соглашаются, милиция уходит", - рассказали на рынке.

Вчера здесь также были правоохранители, продавцы и общественные активисты. Одну из них - Ирину Бондарь - по словам очевидцев, ударил милиционер - после просьбы девушки разговаривать с ней по-украински. "Он мою просьбу не удовлетворил, он просто тихо обошел меня сзади и ударил меня правым кулаком по левой почке", - говорит активистка.

Это видели с десяток человек. Активистка говорит, что в больнице обнаружили легкий ушиб почки и грудной клетки. А обидчик после инцидента - исчез.

Искать милиционера пришли в райотдел - причем даже фамилию его узнали. Сначала была мирная беседа с начальником штаба.

"Заявление, которое написала гражданка зарегистрировано, материалы переданы в прокуратуру, проводится следственно-оперативные мероприятия", - заявили в милиции. Но протестующих этот ответ не удовлетворил. Через мгновение активисты делают попытку зайти на территорию участка. Со стороны пикетчиков - выпускают слезоточивый газ.

Милиция отчитывается, что у них 11 пострадавших - кого-то прижали к забору, кто-то надышался газа. Ночью райотдел продолжал держать оборону. Сюда прибыли народные депутаты. Им за забор пройти удалось - активистам нет. И тогда ограда не выдержала.

На место событий прибыл столичный начальник милиции - и сообщил, что факт избиения проверят, руководитель райотдела - уже отстранен. Людей это удовлетворило, они вернули забор на место и разошлись.

Но вчера в милиции выяснили: милиционер девушку не бил. "Как он объясняет, она отходила назад, только коснулась руки - начала кричать, что меня ударили", - это версия милиционера. Старший лейтенант сейчас отстранен. "Если действительно он виноват, то он будет отвечать", - говорят в милиции.