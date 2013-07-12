У николаевской милиции своя версия: это журналистка напала на УБОП

Управление министерства внутренних дел Украины в Николаевской области отрицает, что сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью напал на журналистку, и заявляет, что журналистка повредила палец начальнику отдела николаевского УБОПа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном в заявлении УМВД.

"Во время столкновения женщина, которая представилась как корреспондент одного из интернет-изданий, нанесла телесные повреждения начальнику отдела УБОП УМВД, повредив ему палец", - сказано в сообщении.

По данным милиции "во время проведения обыска, через запасной выход в здание проникли посторонние лица, которые своими действиями препятствовали законным действиям сотрудников милиции - пытались осуществлять фото и видео фиксацию следственных действий".

Кроме того, журналисты якобы оскорбляли сотрудников милиции и отказывались показать документы.

"В связи с данным фактом, УБОП УМВД была вызвана следственно-оперативная группа Центрального РО НГУ УМВД и зафиксировано нападение на сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей и нанесение телесных повреждений. Указанный факт внесен в Единый учет. Женщина с заявлениями о неправомерных действиях правоохранителей к сотрудникам следственно-оперативной группы милиции не обращалась", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве милиционер напал на журналистку podrobnosti.mk.ua Наталью Барбарош, отобрал ее фотоаппарат и разбил телефон.

11 июля здание по пр.Ленина, 101, в помещении которого находится редакция, заблокировали вооруженные работники спецподразделения милиции. Когда корреспондент вышла в холл посмотреть, что происходит, на нее и напал милиционер.

У нее отбирали фотоаппарат, висевший на шее, выкручивали руку и ремешок от фотоаппарата ее душил.

Все это происходило на глазах у милиционеров и работников из других офисов, которые находятся в этом здании.

Милиция продержала журналистку более 2-х часов в холле здания без средств связи, не объясняя в чем дело.

В секторе связей с общественностью управления МВД Николаевской области сообщили журналистам, что ”в рамках уголовного производства по расследованию совершения убийства, сотрудниками УМВД Украины в Николаевской области совершен санкционированный судом Центрального района обыск административного здания, расположенного на перекрестке пр. Ленина и ул. Инженерная”.