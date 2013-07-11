В Николаеве милиционер напал на журналистку, отобрал фотоаппарат и разбил телефон

Об этом УНИАН сообщила сама Барбарош.

По ее словам, сегодня здание по пр.Ленина, 101, в помещении которого находится редакция, заблокировали вооруженные работники спецподразделения милиции.

Когда корреспондент вышла в холл посмотреть, что происходит, на нее и напал милиционер.

"Этот верзила разбил мой телефон, выхватил его и швырнул на лестницу", - говорит Наталья.

По ее словам, у нее отбирали фотоаппарат, висевший на шее, выкручивали руку и ремешок от фотоаппарата ее душил.

Все это происходило на глазах у милиционеров и работников из других офисов, которые находятся в этом здании.

Милиция продержала журналистку более 2-х часов в холле здания без средств связи, не объясняя в чем дело.

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Также, как передает корреспондент УНИАН, приблизительно с 13 часов в здание по адресу пр.Ленина, 101 нельзя было зайти с улицы, а у сотрудников офисов и фирм, находящихся в здании, отобрали телефоны и удерживали их внутри здания.

В секторе связей с общественностью управления МВД Николаевской области сообщили журналистам, что "в рамках уголовного производства по расследованию совершения убийства, сотрудниками УМВД Украины в Николаевской области совершен санкционированный судом Центрального района обыск административного здания, расположенного на перекрестке пр. Ленина и ул. Инженерная".

Милиция не объясняет на каком основании в помещении держали людей без связи и возможности выйти, почему у журналиста отобрали технику и т.д.