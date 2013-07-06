Янукович находится в рабочем отпуске в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Планируется, что во время отпуска глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси.

Анонсы и информация о мероприятиях с участием Президента будут опубликованы на Официальном интернет-представительстве Президента Украины.