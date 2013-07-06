Янукович находится в рабочем отпуске в Крыму
10:19, 06 июля 2013Политика
1964 0
Президент Украины Виктор Янукович находится в Автономной Республике Крым в рабочем отпуске, во время которого в графике главы государства запланированы ряд встреч и переговоров.
Янукович находится в рабочем отпуске
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Планируется, что во время отпуска глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси.
Анонсы и информация о мероприятиях с участием Президента будут опубликованы на Официальном интернет-представительстве Президента Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter