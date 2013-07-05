В Севастополь прибыл международный крестный ход с мощами Святого Владимира

Как сообщили УНИАН организаторы крестного хода - международная общественная организация «День Крещения Руси», - в Симферопольскую и Крымскую епархию УПЦ ковчег с мощами крестителя Руси был доставлен самолетом из Минска. Молитвенное шествие по городам России, Беларуси и Украины проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Из Севастополя начнется крестный ход по епархиям Украинской православной церкви.

Ковчег доставлен в верхний храм Свято-Владимирского кафедрального собора.

«Святой равноапостольный великий князь Владимир, креститель земли русской, вернулся своими стопами в Херсонес, где принял крещение 1025 лет назад, накануне Пасхи, в Великую субботу. Крестный ход проходит по всем городам святой Руси. И эта соборная молитва жителей России, Беларуси, Украины угодна Богу. Князь Владимир своими стопами обходит ту землю, которую он крестил. Свет истины Христовой коснулся каждого из наших праотцев, коснулся нас и коснется наших потомков», - отметил благочинный Севастопольского округа УПЦ протоиерей Сергий Халюта.

В свою очередь насельник московского Данилова ставропигиального мужского монастыря иеромонах Михей, сопровождающий святыню, отметил: «Это радостное событие для всех православных христиан. Вера нас объединила, вера нас укрепила. Через князя Владимира, через православную веру к нам пришли доброта, искренность, отличающие наши славянские народы. Будем просить князя Владимира, чтобы он помог нам устоять в благочестии в нынешнее непростое время соблазнов. Будем сами жить с Богом».

В Севастополе ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира пробудет до 6 июля, после чего крестный ход отправится в Одессу.

Крестный ход завершится 27 июля в Киеве на Крещатике, где его встретят патриарх Кирилл и иерархи всех поместных православных церквей.

В это же время на Крещатике пройдет концерт с участием сводного хора киевских монастырей, Кубанского казачьего хора, артистов из Украины, России, Беларуси. На экранах будет демонстрироваться 3D-анимация, рассказывающая о Крещении Руси.