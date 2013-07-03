Азаров очертил «фронт работ» для нардепов в последние дни сессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

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"В июле заканчивает работу вторая сессия Верховной Рады седьмого созыва. Многое пришлось увидеть всей Украине за шесть месяцев этой сессии – от блокирования работы парламента до политических митингов вместо законотворческой работы. Из-за блокирования работы Верховной Рады по тому или иному надуманному поводу в течение второй сессии не состоялось 13 пленарных заседаний. Была и нормальная работа – но совсем не столько, как того требует непростая социально-экономическая ситуация и как диктуют интересы народа Украины. Мы искренне приветствуем то, что в ряде случаев парламенту удается преодолеть противоречие и принимать жизненно важные решения. Как вот вчерашнее принятие изменений в Земельный кодекс и ряд земельных законов, которыми упрощается процедура отвода земельных участков", - сказал Азаров.

Он отметил, что правительство на протяжении сессии подало в Верховную Раду 220 законопроектов. Из них на пленарных заседаниях было рассмотрено лишь 94 и только 20 приняты в целом – менее 10%.

Азаров подчеркнул, что 125 правительственных законопроектов Верховная Рада не рассмотрела вообще.

"Задумайтесь: можно ли во время мирового кризиса так тратить попусту время? Такой коэффициент полезного действия не приемлем в условиях, когда каждый день мировые экономические и политические процессы порождают все новые риски для стабильного развития Украины.

Или может государство способно обойтись без законодательной работы? Ни в коем случае. Для наших граждан хочу подчеркнуть, что Конституция Украины четко определяет, что важнейшие вопросы жизнедеятельности страны решаются исключительно принятием законов. А принимать законы может только Верховная Рада. Следовательно, те, кто блокирует работу парламента, несет ответственность за блокирование жизнедеятельности и развития государства. Я вынужден еще раз заявить: не может перманентное политическое шоу заменить ответственную политическую работу в интересах страны", - подчеркнул Азаров.

По его словам, правительство выражает глубокую озабоченность критическим количеством нерешенных законодателем принципиальных вопросов жизнедеятельности государства.

"Мы снова подтверждаем свою готовность к конструктивному сотрудничеству, готовы брать на себя ответственность и настаиваем на необходимости продуктивной, содержательной деятельности парламента", - отметил премьер.

При этом Азаров отметил, что до завершения второй сессии остаются три пленарных дня, а рассмотрения ждут несколько десятков законопроектов, принятие которых будет способствовать подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, по словам главы правительства, особого внимания заслуживает ряд важных с социальной точки зрения правительственных законопроектов таких как: о надбавке по уходу за инвалидами детства и детьми-инвалидами; о дополнительном пересчете пенсий уволенным из военной службы; об улучшении доступа к информации лиц с недостатками слуха.

Азаров подчеркнул, что парламенту нужно принять и ряд законопроектов, направленных на развитие предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций в экономику Украины, в частности, такие важные: о стимулировании привлечения инвестиций; защите прав инвесторов, государственной помощи субъектам хозяйствования; о финансовых гарантиях для обеспечения уплаты таможенных платежей.

"Следовательно, мы все ожидаем, что последние дни работы Верховной Рады Украины станут максимально результативными. И в первую очередь я обращаюсь к депутатам от оппозиции: хватит работать на собственный политический рейтинг. Пора наконец работать на людей и на государство. Кстати, напомню, что с таким же призывом к оппозиции обратились представители Европейского Союза", - резюмировал Азаров.

Как сообщал УНИАН, вторая сессия ВР седьмого созыва должна закрыться 5 июля.