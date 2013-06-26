Рыбак упрекает оппозицию, что она не выполняет своих функций

Вопрос о роспуске парламента на сегодняшний день не стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Луганске на совещании с представителями органов местного самоуправления Луганской области заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

«В Раде есть большинство. Это Партия регионов и партия коммунистов. Мы постоянно обсуждаем, что нужно, чтобы Верховная Рада работала, чтобы большинство работало, а оппозиция выполняла свои функции. В свое время мы тоже были оппозицией, но никогда не мешали работать. Мы критиковали, вносили предложения, а сейчас оппозиция заняла другую позицию. С первого дня вошла в состояние очередной избирательной кампании - выборов Президента. По моим подсчетам, сегодня в парламенте уже 6-8 кандидатов в президенты. Оппозиция считает, что чем хуже, тем лучше. Мы выполняли свои функции, когда были в оппозиции, а они нет», - сказал Рыбак.

По словам Рыбака, две трети народных депутатов - это «новые люди. Нужно время на адаптацию, даже на то, чтобы понять, что парламент - это высший законодательный орган страны. Притирка обычно идет в течение полугода. Вот поэтому вопрос о роспуске парламента не стоит».

Также он заверил, что объединения Донецкой и Луганской областей не будет.

Как сказал Рыбак, у луганчан есть возможность сосредоточиться на решении проблем региона, а для этого у Луганщины «все есть – в Раде ее представляют сильные депутаты, которые прошли серьезную школу управления».

Он заверил присутствующих также в том, что готов помогать региону вместе с лидером фракции Партии регионов Александром Ефремовым и другими депутатами-мажоритарщиками. «Я всегда с Донбассом, но объединять Донецкую и Луганскую области не будем. Договорились?», - сказал Рыбак.