Минздрав может дать согласие на операцию Тимошенко только после обследования

Возможность применения хирургических методов в лечении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко может быть рассмотрена лишь при наличии результатов дополнительного обследования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, рекомендации немецких врачей относительно дальнейших шагов в ходе реабилитации Тимошенко полностью совпадают с общими заключениями Международной медицинской комиссии, которые были сделаны по итогам последнего визита представителей немецкой клиники «Шарите» в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци».

В частности, украинские и немецкие врачи в своих рекомендациях отмечают, что прежде чем принимать любые решения относительно применения инвазивной терапии, Тимошенко необходимо провести дополнительные обследования.

Представители клиники «Шарите» констатировали, что условия и необходимое медицинское оборудование для проведения такого обследования есть в ЦКБ «Укрзализныци».

Украинские врачи выразили мнение, что такое обследование может быть проведено при участии немецких медиков. По состоянию на сегодняшний день пациентка не дала согласия на проведение дополнительного обследования ни иностранными, ни украинскими врачами. В связи с этим в совместном заключении украинских и немецких врачей идет речь о невозможности определения дальнейших шагов по реабилитации пациентки из-за отсутствия объективных данных обследования Тимошенко.

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«Лишь при наличии результатов обследования может быть рассмотрена возможность применения методов инвазивной терапии или же отсутствия оснований для этого.

Таким образом, вопрос относительно проведения хирургического вмешательства пациентке на сегодняшний день не рассматривается. Министерство здравоохранения Украины выражает солидарность с мнением главного врача ЦКБ «Укрзализныци» Михаила Афанасьева относительно необходимости прекратить политизацию ситуацию вокруг реабилитации пациентки», - отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники “Шарите” рекомендуют пациентке как можно скорее сделать операцию.

Дочь экс-премьера отметила, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизации пациентки. Евгения добавила, что ее мать уже не может передвигаться даже с помощью ходунков.

Позже Афанасьев заявил, что экс-премьер-министр не согласна проводить инвазивное вмешательство в медицинских заведениях на территории Украины.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» из-за заболевания позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.