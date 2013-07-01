Немецкие врачи рекомендуют Тимошенко операцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове сообщила дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

По ее словам, рекомендации немецких врачей “были переданы несколько дней назад”. Дочь Тимошенко отметила, что берлинские специалисты, учитывая ухудшение состояния здоровья пациентки и рецидив болезни, “рекомендуют операцию, такое хирургическое вмешательство, которое бы предупредило появление рецидивов”.

Как сказала Евгения, немецкие врачи рекомендуют провести хирургическое вмешательство как можно скорее.

Дочь экс-премьера отметила, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизации пациентки.

Евгения сообщила, что ее мать уже не может передвигаться даже при помощи ходунков.

Дочь экс-премьера также отметила качественную работу украинских медиков, однако выразила убеждение, что они “находятся под мощным давлением”.

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Евгения сказала, что родственники и защита экс-премьера требуют, чтобы операция была проведена как можно скорее, исключительно берлинскими специалистами и в том месте, где будут созданы для этого соответствующие условия.

“Требуем, чтобы власть разрешила проведение операции врачами клиники “Шарите”, чтобы операция была проведена там, где будут условия”, - сказала она.