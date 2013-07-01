Тимошенко не соглашается на операцию в Украине

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая проходит курс реабилитации в Центральной клинической больнице “Укрзализныци” в Харькове, не согласна проводить инвазивное вмешательство в медицинских заведениях на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед медицинским заведением сообщил главный врач ЦКБ “Укрзализныци” Михаил Афанасьев.

“Она не настроена на проведение инвазивного вмешательства в Украине, а диагностическое обследование проводится непосредственно перед инвазивным вмешательством”, - сказал Афанасьев.

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По его словам, Тимошенко отказалась от инвазивного вмешательства в день последнего приезда немецких врачей.

Он заметил, что Тимошенко получила русскоязычный перевод рекомендаций немецких врачей 23 июня.

Как сказал главный врач, до проведения инвазивного вмешательства должно быть проведено медицинское обследование Тимошенко, в частности, томографическое и электрофизиологичное обследование.

По его словам, эти обследования покажут необходимость инвазивного вмешательства.

Афанасьев отметил, что на сегодняшний день состояние пациентки является стабильным, Тимошенко получает прописанные немецкими врачами процедуры.

Афанасьев обратился к защитникам Тимошенко и СМИ с призывом не политизировать ситуацию.