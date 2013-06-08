УБОП задержал в Украине 11-го за этот год «вора в законе»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, работники УБОП Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области задержали «вора в законе» известного в криминальных кругах по прозвищу «Како». Это уже 11 «вор в законе», задержанный УБОПовцами в этом году.

Задержанный родился в 1950 году, а в 80-ых получил статус «вора в законе». Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Имеет широкий круг связей в преступном мире и пользуется значительным авторитетом.

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В Украине «Како» находился не впервые. Так, в конце 2008 года он приехал в наше государство и пытался распространить свое криминальное влияние, однако в феврале 2009 года его выдворили в Грузию. Однако в связи с преклонным возрастом и неудовлетворительным состоянием здоровья на родине его не стали арестовывать, предложив добровольно покинуть страну.

В дальнейшем «Како» переехал в Германию, где проходил курс лечения и занимался подконтрольными этническими преступными группами, выехавшими в страны Европы.

В этом году "законник" вновь нелегально прибыл в Украину и пытался установить контакты с местным криминалитетом. Однако воплотить в жизнь свои преступные намерения ему так и не удалось, поскольку был задержан УБОПовцами.

«Како» уже выдворен за пределы территории Украины с дальнейшим запретов въезда сроком на 5 лет.