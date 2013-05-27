Из Украины выдворен «Гига Одноглазый» (фото)

Из Украины выдворили «вора в законе», известного в криминальных кругах по кличке «Гига Одноглазый».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

«Гига Одноглазый» был задержан в Украине работниками ГУБОП совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы.

Как говорится в сообщении, задержанный попал в тюрьму России еще в 1997 году и последние 16 лет находился за решеткой. «Тогда мужчина попался на хранении наркотиков, да еще и с поддельным паспортом. А затем выяснили, что уголовник разыскивается за совершение убийства правоохранительными органами другого государства», - отметили в ГУБОП.

По данным правоохранительных органов, короновали его в колонии во время отбывания наказания. Он имеет широкий круг связей в преступном мире и пользуется авторитетом в уголовной среде.

После освобождения из мест лишения свободы «Гига Одноглазый» прибыл в Украину для расширения сфер своего криминального влияния. УБОПовцы сразу отреагировали на потенциальную опасность и выдворили «законника» с территории нашей страны с запретом на въезд сроком на 5 лет, подчеркивается в сообщении.