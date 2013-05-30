31 мая Вилкул вместе с «Укрпочтой» и ЮНИСЕФ проведут масштабную акцию ко Дню защиты детей

31 мая 2013 года Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул вместе с «Укрпочтой» и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине проведут масштабную акцию в Дню защиты детей. Массовое яркое действо состоится в г. Киеве, ул. Крещатик, 22 (Дом связи), с 10.00 до 12.00.

Для участия в акции приглашаются все желающие. Одновременно акция проходит возле всех Главпочтамта Украины для привлечения внимания общественности к важности защиты прав детей с инвалидностью. Во время праздника детей ждут интересные познавательные мастер-классы, веселая музыка и множество развлечений. Специально к празднику Укрпочта и ЮНИСЕФ разработали марку к Международному дню защиты детей «Каждому ребенку жизнь без ограничений».

Торжественная церемония погашения марки состоится в 11:30 в большой операционном зале Главпочтамта.

В мероприятии также примут участие председатель Национальной ассамблеи инвалидов и председатель Комитета Верховной Рады Украины Сушкевич В.М., председатель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юкие и руководство «Укрпочты».