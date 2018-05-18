КМДА / Фото: Hvylya.org

«Английская королева» может стать полноценным «хозяином» Киева. Если Рада разрешит…

20:08, 20 мая 2013
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Полномочия действующего Киевсовета вот-вот закончатся и, как дальше городу жить без легитимных депутатов, – вопрос, дата выборов мэра все еще не назначена, но, зато, в Верховной Раде уже готовится новый проект совершенствования столичного вопроса.

КМДА / Фото: Hvylya.org

Во вторник, 21 мая, согласно повестке дня, парламентарии рассмотрят законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве» относительно назначения на должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) исключительно того, кто победит в мэрской гонке. Этот документ — результат работы парламента еще прошлого созыва и касается, в первую очередь, статуса киевского городского головы.

Изначально законопроект включал в себя три составляющих: размежевание полномочий мэра и главы КГГА, размежевание полномочий Киевсовета и районных городских советов, решение вопросов административно-территориального устройства Киева. Однако после прихода к власти команды президента Виктора Януковича, летом 2010 года, законопроект был отклонен. Четкие правила относительно полномочий, создающие систему противовесов в киевской власти, оказались никому не нужными. Позже, под конец каденции Верховной Рады шестого созыва, документ разбили на три составляющих и перерегистрировали в парламенте уже седьмого созыва. Впрочем, до рассмотрения законопроекта руки у депутатов дошли лишь через полгода.

Зачем одному человеку две должности

Сегодня оппозиция, которая до сих пор не может определиться с выдвижением единого кандидата на должность столичного градоначальника, требует возвращения мэру Киева полномочий времен Омельченко и раннего Черновецкого. Грубо говоря, меньшевики настаивают: после того, как киевляне сделают свой выбор относительно «рулевого» города, Президент должен этого человека назначить главой КГГА.

Действительно, на сегодняшний день реальных рычагов управления у мэра, после отстранения «Лени-космоса» от должности, практически нет. Вся исполнительная власть в городе принадлежит руководителю КГГА, а контроль над депутатами имеет секретарь Киевсовета. Понимание этого факта, в той или иной степени заставляет потенциальных кандидатов на кресло мэра от оппозиции призадуматься о целосообразности похода «на Киев». Поэтому ключевые игроки мэрской кампании не торопятся заявлять о своем в ней участии. Так как в случае победы на выборах столичного градоначальника оппозиционного кандидата, в оппозиции к нему окажутся и администрация, и Киевсовет. «Если ты не контролируешь исполнительную власть в городе — ты не мэр. Но людям будет безразлично, что в твоей компетенции, а что — нет. И спрашивать за разные проколы в управлении города будут именно с тебя», - объясняют народные депутаты от УДАРа.

Александр Попов

Это прекрасно понимают на Банковой, и не торопятся поддержать инициативу меньшевиков. Де-факто, вся власть в Киеве сегодня и так сосредоточена в руках провластных сил. И глава КГГА Александр Попов чувствует себя в своей должности весьма неплохо. Более того, неограниченно в плане полномочий и финансов. Хочешь — строй мосты и дорожные развязки, хочешь — метро на Троещину…

В оппозиции, как и во власти, уверены — объединение двух должностей вполне конституционно. В решении Конституционного суда от 25 декабря 2003 года речь идет о слиянии полномочий. Однако никто не акцентирует внимания на том, что решение КСУ касалось конкретного случая с Александром Омельченко. В частности, имеет ли он право быть руководителем КГГА при достижении предельного возраста пребывания на государственной службе (65 лет), а также можно ли на должность главы администрации назначить не мэра, а другого человека. Впрочем, сегодня этот вопрос отпадает сам собой, ибо в высших эшелонах достаточно пенсионеров при высоких должностях. И по этому поводу молчат как народные депутаты, так и Конституционный суд.

Подводные камни объединения

Тем не менее, принятие законопроекта, объединяющего полномочия мэра и главы КГГА, таит подводные камни и для власти, и для оппозиции.

Вариант первый — Верховная Рада принимает законопроект, и в мэрской кампании побеждает кандидат от оппозиции, радикально настроенный против Банковой. С одной стороны, для оппозиции выгодна очевидна: Киевом «рулит» их кандидат, все рычаги власти — у него в руках. С другой – он возглавляет КГГА через назначение президентом согласно Конституции.

На выходе имеем проблему идеологического конфликта, когда руководитель Киева выступает категорически против действующей центральной власти, но, хочешь — не хочешь, выполняет указания Кабмина и Банковой как глава КГГА. У власти же в этом случае будет другая трудность — регулярные палки в колеса со стороны киевского градоначальника.

Впрочем, и здесь существует решение — увольнение главы КГГА за невыполнение поручений главы государства. При совмещении двух должностей, — руководителя столичной администрации и мэра — создается патовая ситуация. И, вполне возможно, что после отставки руководителя городской администрации, Конституционный суд примет решение о  необходимости перевыборов мэра. Однако, учитывая, как Верховная Рада назначает выборы столичного градоначальника, кресло мэра Киева вполне может оставаться свободным до 2015 года. В то же время, столица не лишится «руководителей», поскольку обязанности мэра будет выполнять секретарь Киевсовета (как это происходит и сейчас), а в администрации города вполне законно будет «рулить» заместитель главы КГГА.

Вариант второй — условия те же, что и в первом, но оппозиционный мэр готов сотрудничать с властью и настроен не на политическую борьбу, а на решение проблем города. С одной стороны, и власть, и оппозиция не заинтересованы в ухудшении социально-экономической ситуации в столице. С другой — политическая борьба, особенно, накануне президентской гонки, может спровоцировать такое ухудшение. Это ударит и по оппозиции, и по власти, и по мэру лично.

Впрочем, меньшевики в этом случае могут использовать этот фактор для своей традиционной риторики в борьбе за электорат, открестившись от «своего» градоначальника.

Правда, независимо от того, кто возглавит столицу — провластный кандидат или оппозиционный — существует еще один нюанс: к примеру, как киевляне могут оценить работу мэра, который на заседании Киевсовета поддерживает решение о выделении земли, а чуть позже начинает проверять законность таких решений уже как представитель центральной власти? И как в этом случае поступят суды и прокуратура, расследуя законность таких решений?

Решение без стратегии

Владимир Фесенко

На эти вопросы не находят однозначного ответа и политологи. «В нынешней ситуации, когда еще не решен вопрос даты голосования на выборах мэра, маловероятно, что инициатива оппозиции будет проголосована», - считает руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, нынешнее разделение двух должностей — главы КГГА и мэра — создает конфликтную ситуацию в столичной власти. Поэтому принимать решение об объединении этих кресел — необходимость. Впрочем, политолог уверен, что для этого не обязательно принимать специальный закон. «Когда есть риск конфликта и противостояния, проблему необходимо решать. Но сделать это можно путем внесения изменений в Конституцию. В нынешних условиях имеет смысл четкого разделения полномочий. То есть, оставить две должности, но обозначить: кто и за что отвечает, а также установить порядок осуществления задач», - рассказал он УНИАН.

По мнению Фесенко, этот путь — программа минимум и для власти, и для оппозиции. А программой максимум может стать избавление Киева от «рудимента в виде руководителя столичной администрации». «То есть, оставить в руководстве города только мэра и секретаря Киевсовета. А влияние государства осуществлять через функции суда и институт префектуры», - считает он.

Алексей Голобуцкий

В свою очередь, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий уверен, что, если бы власть сегодня была заинтересована в объединении должностей главы КГГА и мэра, то в парламенте соответствующий закон давно был бы принят. «Власть вряд ли захочет терять контроль над Киевом. Конечно, если бы у власти был побеждающий кандидат на должность столичного градоначальника, то ситуация была бы иной. Однако сегодня выборы мэра Киева, скорее всего, выигрывает какой-то представитель оппозиции», - отметил он.

Впрочем, по мнению политолога, стратегически Банковой было бы выгодно объединить должности и дать возможность оппозиции получить своего мэра в Киеве. В этом случае, если он не будет справляться со своими двойными полномочиями, на мэра, в частности, и на оппозицию, в целом, можно было бы повесить всех столичных «собак». «Сегодня же оппозиционный мэр сможет сбрасывать все городские проблемы на главу КГГА», - рассказал Голобуцкий.

Однако, по его словам, такой стратегии ожидать сегодня не стоит, поскольку «это слишком долгоиграюще, власть на столько ходов вперед не думает».

Татьяна Урбанская

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